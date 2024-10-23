С 1 по 8 ноября 2024 года в девятый раз пройдет Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант», в рамках которой жители России и зарубежных стран, владеющие русским, английским или испанским языками смогут оценить свои знания истории, культуры и традиций народов, проживающих в Российской Федерации. Диктант проводится в канун Дня народного Единства по инициативе Федерального агентства по делам национальностей и при поддержке управления внутренней политики Липецкой области.

С каждым годом Акция привлекает все больше участников. В 2023 году свой уровень этнографической грамотности проверили 3 455 148 человек из 89 регионов Российской Федерации и 228 зарубежных стран. В Липецкой области Акцию поддержали 36 882 участника.

Традиционно Акция пройдет в офлайн- и онлайн-форматах. Для офлайн-участников 1 ноября будет организована площадка на базе ЛГПУ. Начало в 11:00. Онлайн–участники смогут ответить на вопросы с 1 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru, выбрав вкладку «Пройти Диктант».

Задания диктанта состоят из 20 общефедеральных вопросов для участников до 16 лет и 30 — для участников от 16 лет, включающих в себя 20 вопросов общефедеральной части и 10 уникальных для каждого субъекта России, а для заграничных площадок — о местах, связанных с Россией за пределами Российской Федерации.

Впервые в разработке вопросов смогут принять участие все желающие. Для этого на официальном сайте www.miretno.ru появилась вкладка «Предложить вопрос». Самые интересные и оригинальные вопросы войдут в федеральную часть Диктанта, авторы получат памятные призы с символикой акции.

Общая сумма баллов за диктант — 100, максимальное время выполнения заданий — 45 минут.

Сертификат участника онлайн-формата с указанием результатов будет доступен сразу после прохождения диктанта в электронном виде. Сертификат участника офлайн-формата выдается по усмотрению организатора площадки.

Правильные ответы будут опубликованы на сайте диктанта до 13 ноября 2024 года.

Более подробную информацию о Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте www.miretno.ru и в официальной группе ВКонтакте — https://vk.com/miretno.