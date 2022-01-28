Традиционная Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» пройдет в Липецкой области одновременно со всей страной 12 февраля. Единый старт намечен на 12.00.

Центральное событие спортивного праздника состоится на базе отдыха «Алые паруса» в Липецком районе. Для удобства жителей с 1 февраля будет доступна предварительная онлайн-регистрация. Как сообщили в управлении физической культуры и спорта региона, участники до 17 лет включительно допускаются только при наличии справки от врача.

«Лыжня России» проводится ежегодно с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения жителей региона к регулярным занятиям физической культурой. На старт выходят любители, профессиональные спортсмены, ветераны спорта и целые семьи. Участники, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, получат в награду медали и дипломы Минспорта России, победителям соревнований вручат кубки.

В регионе все делается для того, чтобы с каждым годом приверженцев здорового и активного образа жизни становилось больше. «Совершенствование системы физического воспитания молодежи, приобщение жителей области разного возраста к систематическим занятиям спортом – наша общая задача», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.