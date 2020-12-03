Липецкая область присоединится к марафону #МыВместе в честь Дня добровольца

Липецкие добровольцы 4 и 5 декабря соберутся на свой ежегодный праздник. В честь этого события по всей России пройдет марафон #МыВместе, к которому присоединится и Липецкая область, сообщили в региональном управлении молодежной политики. Добровольцы постоянно оказывают помощь тем, кто в ней нуждается. В период пандемии 2020-го волонтеры развозят продукты, благодарят врачей, работают в больницах и поликлиниках.

«Добровольцы приходят на помощь не только, когда трудно, а каждый день. И это ценнее всего. Россия сильна традициями добровольчества, и в нашей стране всегда объединялись те, кто хотел сделать жизнь лучше», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Из-за особенностей эпидемиологической обстановки праздник, посвященный Дню добровольца, пройдет в комбинированном формате. Онлайн-события будут транслироваться в сообществе «Молодежь Липецкой области» в социальной сети ВКонтакте. Там будет организована традиционная ярмарка добровольческий вакансий, где о себе расскажут представители некоммерческих организаций, добровольческих объединений и социально ориентированного бизнеса, можно увидеть поздравления от руководителей Липецкой области и добровольцев, а также посмотреть фильм «Я – волонтер».

В привычном офлайн-формате 4 декабря стартует марафон добрых дел, в ходе которого будут реализованы акции «Подарок от Деда Мороза», «Добрый ящик» и «Сытый хвост». Кроме того, добровольцы проведут «Добрые уроки» и презентуют портал DOBRO.RU в образовательных учреждениях региона, организуют квиз «Поколение добра» и промоакцию «Живи со смыслом» в Липецке. Завершится празднование Дня добровольца церемонией награждения «Вместе мы можем больше», на которой будут отмечены липецкие волонтеры, принимавшие активное участие во всероссийских и региональных акциях.