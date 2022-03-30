Липецкая область уже традиционно примет участие в международной акции «Зажги синим», цель которой — привлечь внимание общественности к проблемам людей с аутизмом. 2 апреля, в день информирования о проблемах аутизма в областном центре при поддержке объединения «Больше, чем добро» состоится спортивный праздник. Он начнётся в 14.00 на площади у дворца спорта «Звездный». Организатор — общественная организация «ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке».

Участников ждет квест-игра с возможностью получить ценные призы и подарки, хоккейный матч детской инклюзивной команды, детские игровые программы для самых маленьких, подвижные разминки, выступление детских и взрослых творческих коллективов города, шоу мыльных пузырей, а также бесплатное массовое катание на коньках для 100 гостей.

«Замечательно, когда появляются такие способы социализации и реабилитации для детей с особенностями развития. Помощь и поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья очень важны. Мы должны предоставить им возможности для укрепления физической формы, демонстрации силы воли, достижений и побед в спортивной среде, в получении необходимых навыков, улучшении качества жизни и активной социальной адаптации, общении с другими сверстниками», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Синий дым украсит небо в знак поддержки к акции. 2 апреля около 3000 знаковых зданий и достопримечательностей более чем в 600 городах и 45 странах мира подсвечиваются синим – это цвет аутизма в знак присоединения к проблеме. Сегодня в Липецкой области по официальным данным более 300 семей воспитывают ребенка с аутизмом. При этом семей, у который дети не получили диагноз, или имеют легкое расстройство, намного больше – более 2000.

Каждая подобная акция – не просто красивое событие, но, прежде всего, повод обратить как можно более широкое внимание на людей, которые по воле судьбы не могут жить по общепринятым правилам и задуматься над тем, как ускорить их социализацию.