Липецкая область присоединится к Первому Всероссийскому аграрному диктанту. Он пройдет с 8 по 12 октября и будет приурочен ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Участникам Агродиктанта предложат ответить на вопросы из различных отраслей сельского хозяйства, среди которых: почва и мелиорация, растениеводство и защита растений, животноводство и племенное дело, корма и ветеринария, рыбное хозяйство и аквакультура, инфраструктура и сельские территории, производство продуктов питания, экспорт продукции АПК, цифровизация сельского хозяйства, оборудование для АПК и сельхозтехника, агротуризм, органическое земледелие и производство, российское фермерство, роль России в мировой продовольственной безопасности, знаменитые люди аграрного сектора, образование в АПК, аграрные профессии и история российского сельского хозяйства.

Вопросы Агродиктанта разделены на четыре категории: «Дети до 12 лет», «Подростки от 12 до 18 лет», «Взрослые без профильного образования и опыта работы в сфере АПК» и «Взрослые с профильным образованием и опытом работы в сфере АПК». В каждой из категорий участники ответят на 30 тестовых вопросов за 45 минут.

Формат проведения гибридный: онлайн на платформе агродиктант.рф или офлайн на базе школ, учреждений среднего профессионального образования, вузов и других аккредитованных площадок. Для участия в Агродиктанте необходима предварительная регистрация на сайте.

«Подобные профильные диктанты способны вызвать интерес к предлагаемой тематике. Особенно это важно для молодежи, которая может захотеть выбрать карьеру в сфере АПК – одной из ведущих отраслей экономики Липецкой области», – прокомментировал губернатор региона Игорь Артамонов.