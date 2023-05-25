Выездные фольклорные экспедиции, направленные на сохранение этнокультурного достояния народов России, его многообразия, культурной самобытности этнических сообществ, пройдут с 15 апреля по 30 октября на территории Республики Республики Бурятия, Республики Карачаево-Черкессия, Республики Удмуртия, Забайкальского края, Кемеровской, Кировской, Курганской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской областей и Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

В Липецкой области фольклорно-этнографическая экспедиция пройдет в сёлах Чаплыгинского района с 29 мая по 5 июня. Комплексное обследование реализуется впервые и направлено на выявление таких объектов, как традиционная обрядовая кухня сёл центральной части Чаплыгинского района, песенная традиция сёл его юго-западной и празднование Троицкого периода восточной частей.

«Сохранение и популяризация традиций и обычаев на территории региона – одно из основных направлений деятельности областной власти», – подчеркивает Игорь Артамонов. Проект призван способствовать консолидации научно-практических задач в области нематериального этнокультурного достояния народов России, выявлению и поддержке носителей традиционной народной культуры.Творческий проект реализуется при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура». Организаторами цикла фольклорных экспедиций являются: Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова, Министерства и ведомства регионов России, участвующих в проекте, а также Автономная некоммерческая организация «Содействие развитию культуры и массовых коммуникаций «Культурный регион».