Липецкая область по многолетней традиции 27 августа присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». В Липецке с 18 часов на площади перед Областным центром культуры, народного творчества и кино стартует творческая программа «КиноНОЧЬ».

В исполнении эстрадных солистов региона и вокальной студии «Фортуна» прозвучат выдающиеся кинохиты, вошедшие в золотой фонд отечественной музыки. Образцовый коллектив ансамбль современного эстрадного танца «Ритм» имени заслуженного работника культуры В. Бурана задаст хореографический темп собравшимся. Самые маленькие зрители, верно ответившие на вопросы киновикторины, получат призы.

В 19 часов начнется показ фильмов акции. «Последний богатырь: Посланник Тьмы» увлечет собравшихся в сказку. Полюбившиеся с детства персонажи, родная природа, перипетии сюжета будут очень органично смотреться в Год культурного наследия народов России. В 20.50 спортивная драма «Чемпион мира» погрузит зрителей в историю матча за звание чемпиона мира, который прошел на Филиппинах в 1978 году между действующим чемпионом Анатолием Карповым и претендентом на этот титул, гроссмейстером Виктором Корчным, несколько лет назад эмигрировавшим из СССР. И все это на большом уличном светодиодном экране 3х5 метров под открытым небом в кинозале open-air на 150 мест, но любой зритель может прийти на площадь перед центром культуры со своим складным стульчиком. Завершит вечер фантастическая комедия «Пара из будущего». Этот фильм покажут в кинозале ОЦКНТ в 23:15. Все показы бесплатные.

В Липецке фильмы акции можно увидеть и в Городском Дворце культуры, ДК «Матыра», на Городище. Также в Липецкой области «Ночь кино» пройдет в городах Елец, Грязи, Данков, Задонск, Лебедянь, Чаплыгин, Усмань, всего в 28 райцентрах и населенных пунктах региона. Сеансы бесплатные, однако при семейном посещении взрослым следует обратить внимания на возрастные ограничения для детей, указанные на афишах.