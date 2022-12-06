Приуроченная к ежегодно отмечаемому Международному дню борьбы с коррупцией Всероссийская интерактивная акция, к которой присоединится и Липецкая область, пройдет 9 декабря. Она состоится в онлайн-формате.

Всероссийская акция в режиме видеоконференцсвязи объединит представителей бизнеса, власти, контрольно-надзорных и судебных органов, образовательных и научных кругов, студентов, а также экспертов, участвующих в предупреждении и противодействии коррупции. Особое внимание в этом году будет уделено оценке влияния санкций недружественных стран на уровень коррупции в стране, а также вопросам изменения отношения предпринимателей к коррупции.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно подчеркивал, что борьба с коррупцией – один из приоритетов деятельности региональной власти. «Мы плодотворно сотрудничаем с правоохранительными органами, проводим профилактическую работу, принимаем дополнительные меры по противодействию коррупции», – отмечает Игорь Артамонов.

Принять участие в онлайн-трансляции Всероссийской акции могут все желающие. Доступ к видеотрансляции будет осуществляться через канал Youtube. Для получения ссылки необходимо пройти регистрацию здесь. Всероссийская акция проводится во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного указом Президента России.