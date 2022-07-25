Ежегодный Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче откроется в «Точке кипения» Липецкого государственного технического университета 26 июля. Здесь пройдет викторина для его участников, а также встреча с приглашенными гостями – руководителями управления энергетики и тарифов Липецкой области, регионального центра энергоэффективности и университета, а также с обучающимися по специальностям, связанным с теплоэнергетикой и электротехникой. Спикеры не только выступят перед участниками фестиваля с напутственными словами, но и поделятся с ними ценными советами об энергосбережении.

Продлится фестиваль до октября. Его гостям предоставят возможность принять участие в лекциях и мастер-классах, для самых маленьких пройдёт конкурс рисунков, а студенты вузов представят свои проекты на тему энергосбережения. Кроме того, участников ждут флешмоб, интересный квиз и полезные подарки. Завершится цикл мероприятий форумом, на котором наградят призёров и победителей конкурсов фестиваля.

«Повышение энергоэффективности многоквартирных домов в Липецкой области постоянно находится в центре внимания органов власти. Переход на новые энергоэффективные технологии позволяет не только сократить потребление энергоресурсов, но и повысить качество жизни граждан», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Узнать подробности об участии в форуме можно у директора регионального центра энергоэффективности Виктора Масликова по телефону 56-72-60. Кроме того, ознакомиться с программой фестиваля можно в группе ВКонтакте.

Фестиваль #ВместеЯрче проходит в регионе с 2016 года по инициативе управления энергетики и тарифов Липецкой области, а также регионального Центра энергоэффективности. Его главной целью является привлечение внимания к бережному отношению к энергоресурсам и использованию в быту и на производстве современных энергоэффективных технологий.