22 апреля в Липецкой области состоится главное экомероприятие этой весны – Всероссийский субботник. Представители правительства региона, муниципальных учреждений, политических партий и общественных организаций, управляющих компаний, ТОСов, а также активные жители приведут в порядок места отдыха и другие общественные территории, в том числе пространства, которые были благоустроены в прошлые годы благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России.

Территории, на которых наведут порядок, будут определены в ближайшее время. Одним из ярких мероприятий Всероссийского субботника станет плоггинг-забег, который пройдёт в областном центре. Для участия в нем необходима предварительная регистрация.

Одна из целей Всероссийского субботника – привлечь внимание жителей к заботе об общественных пространствах, благоустроенных в рамках нацпроекта. Кроме того, проведение субботника состоится для увеличения доли граждан, принимающих участие в формировании комфортной городской среды. «Это прекрасная инициатива, которая позволит не только привести в порядок общественные пространства, но и привлечь к заботе о них жителей региона», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Уже завтра, 15 апреля, стартует новый этап общероссийского голосования за объекты благоустройства на единой онлайн-платформе. Территории, которые наберут наибольшее число голосов, преобразятся в 2024 году.