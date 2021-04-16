Последняя суббота апреля пройдёт под знаком городской среды и экологии. Минстрой России объявил 24 апреля днём Всероссийского субботника. Акция пройдёт в каждом регионе страны.

Жителей Липецкой области приглашают присоединиться к уборке общественных пространств: набережных, парков и скверов. Кроме того, планируют привести в порядок памятники и малые архитектурные формы, посадить цветы и деревья, покрасить лавочки, заборы и бордюры.

Территориями и пространствами, где пройдут массовые уборки, в том числе, станут и объекты благоустройства, построенные и реконструированные по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

«Благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание. Это требует большой работы с населением. У нас много планов по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке. Мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Проведение субботников поддержат волонтёры, которые также будут информировать жителей о возможности участия в отборе территорий для благоустройства. Чтобы максимальное число горожан могло принять участие в жизни своего города, в этом году была разработана и запущена общероссийская платформа для голосования за объекты, которые будут благоустроены в 2022 году. Наш регион представит на единой онлайн-платформе более 50 общественных территорий. Голосование пройдёт в период с 26 апреля по 30 мая. Волонтёры расскажут о том, как пользоваться платформой, также через них можно будет проголосовать.

Также на субботниках жители смогут пообщаться с общественными кураторами – людьми, ответственными за проекты на платформе: они расскажут, какие территории в городе могут попасть в перечень на формирование комфортной городской среды в следующем году и какие элементы благоустройства там могут появиться.