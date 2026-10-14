Липецкая область привезла с выставки «Золотая осень-2026» 20 медалей

Масштабная выставка достижений отечественного агропромышленного комплекса «Золотая осень-2026» проходила в этом году с 7 по 10 октября в Москве. Липецкая область завоевала 20 медалей: 17 золотых и 3 серебряные.

Пять медалей вручены за участие в конкурсах развития малого агробизнеса. Золото у фермера из Елецкого округа Дениса Калашнюка за внедрение технологий и инноваций в растениеводстве, усманского сельхозкооператива «Мечта» как лучшего сельскохозяйственного потребительского кооператива и Елецкого округа – за вклад органов местного самоуправления в реализацию мероприятий государственной поддержки субъектов малого агробизнеса. Серебро получили проекты фермеров Анатолия Полторацкого из Добровского округа и Юлии Тищенко из Липецкого округа.

Шесть золотых медалей вручили сельхозкомпаниям региона. «ЛебедяньМолоко» завоевало пять медалей за производство высококачественной пищевой продукции. Высшие награды выставки получили сливочное масло, ультрапастеризованное молоко, ультрапастеризованные сливки, творог и сметана. «Согласие» получило медаль за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства.

Ветеринарные службы региона награждены шестью медалями, пять из них – золотые. Управление ветеринарии Липецкой области получило награды высшей пробы за внедрение систем информационного сопровождения деятельности государственной ветеринарной службы и автоматизированных систем в области ветеринарии. Остальные пять медалей вручили станциям по борьбе с болезнями животных за проведение профилактических и противоэпизоотических мероприятий.

Три золотые медали получила инспекция гостехнадзора Липецкой области. На конкурс экспозиции «Гостехнадзор России» липчане представили три проекта: предиктивная профилактика нарушений, искусственный интеллект как инструмент повышения эффективности инспекторов и технологическое доверие в информационной работе.

В рамках выставки «Золотая осень-2026» Орденом Дружбы награжден председатель совета директоров ООО «Либойл» и АО «Зерос» Николай Бобин. Специальным призом конкурса «Женщины в АПК» отмечена оператор машинного доения КХ «Речное» Лидия Эрниязова. Фермер из Лебедянского округа Мария Осина получила Диплом за развитие фермерского проекта. Она развивает проект «Культурная Коровка», объединяющий молочное хозяйство, сыроварню и сельскую пекарню.

Было подписано два соглашения о сотрудничестве. Первое – между министерством сельского хозяйства Липецкой области и федеральным центром развития экспорта продукции АПК «Агроэкспорт». Оно будет способствовать как более активному выходу предприятий региона на зарубежные рынки и продвижению местной продукцию за пределами страны, так и в целом поможет популяризировать знания об экспорте продукции АПК, вовлечь в экспортную деятельность ещё больше агропредприятий Липецкой области. Второе соглашение подписали руководители Липецкого института переподготовки и повышения квалификации кадров АПК и Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова Тян-Шанского. Организации будут сотрудничать в учебно-методической сфере.

Также на площадке выставки состоялся Международный суперфинал AgroInter.School. Ученик агрокласса из школы №2 имени М.И. Третьяковой села Доброе в составе команды занял первое место в одной из номинаций.

«Как всегда у Липецкой области выдающиеся результаты по итогам ежегодной агровыставки «Золотая осень» и множество наград. Это подтверждает высокий статус региона в сфере АПК как в ряду субъектов страны, так и зарубежных государств», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.