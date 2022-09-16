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Липецкая область признана регионом с высоким качеством управления региональными финансами. Рейтинг составлен Министерством финансов Российской Федерации по итогам 2021 года.

Мониторинг и оценку качества Минфин России проводит ежегодно. Оценивается бюджетное планирование, исполнение бюджета, управление государственным долгом, финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями, управление государственной собственностью и оказание госуслуг¸ прозрачность бюджетного процесса.

По результатам проведённой оценки 24 субъектам присвоена I степень качества управления, в их числе – Липецкая область. Ещё 45 регионов получили II степень, 16 субъектов – III степень.

Как отметили в региональном управлении финансов, таких высоких результатов удается достигать благодаря грамотной бюджетной политике, проводимой правительством Липецкой области, эффективному расходованию бюджетных средств, исполнению всех социальных обязательств, успешной реализации национальных проектов и государственных программ.