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Липецкие практики по охране труда признаны лучшими в стране. Региональное управление социальной политики одержало победу в конкурсе Минтруда РФ «Лучший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области охраны труда».

Награду делегации Липецкой области, которую возглавляет губернатор региона Игорь Артамонов, вручил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на форуме, проходящем в рамках Всероссийской недели охраны труда.

«За победой в конкурсе стоит большая работа по созданию достойных условий труда для наших жителей, обеспечению безопасности на рабочих местах, помощи в нештатных ситуациях», – подчеркнул губернатор.

Всего в рамках Всероссийской недели охраны труда состоится более 150 мероприятий. Одно из основных – пленарное заседание «Культура безопасного труда», где планируется выступление губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Ожидается, что он представит опыт региона по внедрению аналитической системы мониторинга работодателей, расскажет о проекте «Контур безопасности», взаимодействии с работодателями по внедрению программ оздоровления работников, а также о расширении возможностей электронного сервиса «Патронаж».