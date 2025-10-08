Липецкая область признана регионом с высоким качеством управления региональными финансами.

По результатам проведённой оценки за 2024 год 22 субъектам присвоена I степень качества управления (высокое), 44 субъектам – II степень (среднее), 19 субъектам – III степень (низкое).

Министерство финансов Российской Федерации ежегодно проводит мониторинг и оценку качества управления региональными финансами. Оценивается бюджетное планирование, исполнение бюджета, управление государственным долгом, финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями, управление государственной собственностью и оказание государственных услуг¸ прозрачность бюджетного процесса.

