Сейчас на учете в органах соцзащиты региона находятся более 17 тыс. многодетных семей, и их число ежегодно увеличивается. О том, как реализуется системный подход в осуществлении помощи семьям с детьми в Липецкой области, сегодня рассказала вице-губернатор Ольга Белоглазова. Она принимает участие в круглом столе «Поддержка семей, материнства и детства на региональном уровне», который проходит в Москве на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия».

Количество семей, воспитывающих трех и более детей, за последнее десятилетие в Липецкой области увеличилось более чем в два раза. Повлиять на демографическую ситуацию кардинальным образом возможно только совместными усилиями власти и общества, уверен губернатор региона Игорь Артамонов. «Мы проводим в этом направлении масштабную работу. Уже есть положительные результаты, липецкий опыт отмечен на федеральном уровне и рекомендован к использованию в других российских регионах», – подчеркнул Игорь Артамонов.

В Липецкой области действует комплекс мер поддержки многодетных. Это и единовременные выплаты, например, областной материнский капитал – 104 500 рублей, а также выплата на приобретение автомобиля для семей с 8 и более детьми – 1 500 000 рублей, и компенсация 50% стоимости обучения ребенка в областных учреждениях среднего профобразования, и многое другое, сообщила Ольга Белоглазова в своем выступлении на круглом столе.

Сейчас идет индивидуальное сопровождение многодетных семей на основе цифровой платформы «Патронаж». Через эту систему можно запросить разговор с куратором, узнать о мерах поддержки и оформить их, заказать социальные услуги, познакомиться с культурной программой для семей с детьми. При этом пользователей платформы информируют и проактивно, то есть без запроса с их стороны. Например, если из-за изменений жизненных обстоятельств у пользователя появилось право на новые меры поддержки или подошел срок обновления документов на предоставление действующих мер. Это очень удобно, не нужно тратить время и силы на поиск информации, запоминать даты, соцкуратор сам обо всем расскажет и напомнит.

Через платформу уже поступило более 3100 обращений от многодетных семей. Они оперативно отрабатываются. Чаще всего интересуются мерами соцподдержки, а также вопросами образования и ЖКХ. «Среди решенных вопросов есть и довольно нестандартные. Например, благодаря обращению через «Патронаж» ребенок из многодетной семьи смог получить место в общежитии московского вуза», – рассказала Ольга Белоглазова.

Она добавила, что на желание заводить вторых и последующих детей сильное влияние оказывает опыт, полученный семьями при рождении и воспитании первого ребенка. «Мы хотим поддержать родителей первенцев и планируем запуск регионального Центра будущих родителей, а также индивидуальное сопровождение на основе цифровой платформы «Патронаж» беременных женщин и семей с детьми в возрасте до 1 года. Часть решений уже реализуется. Например, более 3 тысяч беременных женщин подключены к «Патронажу», а прокат необходимых для ухода за малышами вещей действует в рамках проекта «Юная мама» центра помощи семье и детям «Большая Медведица». Продолжает развиваться и проект «Папа на районе», который направлен на вовлечение отцов в жизнь ребенка, а в этом процессе самое важное – семейное времяпрепровождение», – уверена Ольга Белоглазова.