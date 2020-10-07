Липецкая область продолжает быть в числе лучших в стране по среднесуточному надою молока

Средний надой молока от одной коровы за сутки вырос на 1,1 кг и составил 21,4 килограмма, сообщает региональное управление сельского хозяйства. По этому показателю Липецкая область уже долгое время находится в числе лидеров в России.

Лучшие результаты по среднесуточному надою молока показывает Задонский район. Там получают по 36,6 кг от одной коровы. Также среди лидеров Долгоруковский район – 29,8 кг и Добровский район – 26,5 кг.

«Региональное животноводство сегодня показывает превосходные результаты. Растут объёмы производства, строятся новые животноводческие комплексы. Запланирована реализация новых инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, которые дадут людям рабочие места с достойной заработной платой», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

По данным Минсельхоза России, средний надой молока от одной коровы за сутки в стране составил 16,89 кг, что на 0,79 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов по данному показателю являются Пензенская, Ленинградская, Липецкая, Калининградская, Владимирская, Кировская, Белгородская, Вологодская, Калужская, Тульская, Воронежская, Рязанская, Московская, Свердловская области, республики Карелия и Крым, Краснодарский край. В этих регионах получено более 20 кг молока в расчете на корову.