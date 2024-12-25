В Липецкой области с начала 2024 года в теплицах с круглогодичным циклом выращивания собрали 145,2 тыс. тонн овощей и салатов. Как сообщает управление сельского хозяйства региона, в прошлом году на аналогичную дату было собрано такое же количество тепличных культур.

Томаты вышли на первое место – их получили 73,1 тысячи тонн. Огурцов выращено 70 тысяч тонн. В Елецком районе собрано 2,1 тысячи тонн салата. «По производству овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания Липецкая область продолжает удерживать лидирующие позиции в России.

«Все тепличные комплексы у нас четвертого и пятого поколений. В таких с одного квадратного метра продукции почти вдвое больше, чем в обычных теплицах. Мы по-прежнему первые в России по овощам закрытого грунта», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.