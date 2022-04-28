В регионе

Липецкая область продолжает лидировать в производстве тепличных овощей

2 часа назад
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По оперативным данным управления сельского хозяйства региона, на 25 апреля текущего года в липецких теплицах с круглогодичным циклом выращивания собрана 61 тыс. тонн овощей. Это на 3 тыс. тонн больше, чем годом ранее, когда на аналогичную дату липчане получили 58 тыс. тонн.

В четырех тепличных комплексах региона с начала года выращено 31,5 тыс. тонн огурцов, 29,2 тыс. тонн томатов, 0,3 тыс. тонн салата (1,5 млн штук). По данным Минсельхоза России, по производству овощей в зимних теплицах Липецкая область продолжает оставаться лучшей в России.

«С 2014-го развитие овощеводства закрытого грунта является одним из приоритетных направлений в развитии агропромышленного комплекса Липецкой области, – подчеркивает начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих. – Каждый год мы обновляем собственные рекорды. Господдержка, оказываемая Минсельхозом России в совокупности с областными мерами поддержки, уже позволила увеличить валовой сбор тепличных овощей в 25 раз».

Сейчас для предприятий отрасли предусмотрены льготные инвестиционные кредиты и стимулирующие субсидии. «Тепличные комплексы обеспечивают людей не только качественной продукцией, но и стабильной работой с достойной заработной платой», – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

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