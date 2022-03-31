Представители регионального управления инвестиций и инноваций приняли участие в онлайн-мероприятии «Час с Торгпредом», посвященном взаимодействию России с Китаем. Торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский и руководитель отдела торгово-экономического сотрудничества Торгпредства России в Китае Константин Сидоренко рассказали о новых нишах для продвижения отечественного экспорта, механизмах поиска китайских поставщиков, юридических аспектах работы с китайскими партнерами.

Для тех, кто заинтересован в данном направлении, на сайте Торгового представительства России в Китайской Народной Республике размещен путеводитель. С его помощью представители бизнеса и государственных ведомств могут найти полезную и актуальную информацию об устройстве экономики КНР, рынке труда, товарной структуре экспорта и импорта, специфических особенностях ведения бизнеса.

Внешнеторговый оборот Липецкой области с КНР в 2021 году увеличился на 16% по сравнению с 2020 годом и составил 321,1 млн. долларов США. Объем экспорта в Китай увеличился на 3,7% и составил 49,9 млн. долларов США. Основу экспорта составили подсолнечное масло, рафинированная медь, оборудование для сельского и лесного хозяйства, пиво, пшеничная мука, рапсовое масло, присадки для каучука и пластмасс.

Объем импорта в Липецкую область из КНР увеличился на 18,2% по сравнению с 2020 годом и составил 271,3 млн. долларов США. Основные товарные группы импорта: электрические машины, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, металлокерамика.

Подобные видеоконференции проходят в рамках реализации мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».