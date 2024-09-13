Растительных масел и жмыхов за рубеж из Липецкой области за восемь месяцев 2024 года отправлено 521 тыс. тонн. Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Свыше половины экспорта масложировой продукции пришлось на подсолнечное масло. Это оперативные данные Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России.

Основным импортером липецкого подсолнечного масла является Индия. С января по август сельхозпроизводители региона поставили туда 180,7 тыс. тонн. Также липецкое подсолнечное масло пользуется спросом в Турции, она импортировала 54,3 тыс. тонн. В Китай за восемь месяцев текущего года из региона отправлено 43,9 тыс. тонн подсолнечного масла.

В натуральном выражении на масложировую отрасль приходится почти 40% объема экспорта продукции АПК Липецкой области. В регионе активно развивается сформировавшийся масличный кластер: растут площади под масличными культурами, строятся новые мощности по их переработке, увеличивается производство растительных масел, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области.

Всего с января по август текущего года Липецкая область отправила за рубеж 1,3 млн тонн продукции АПК. За последние пять лет благодаря реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» экспорт продукции агропромышленного комплекса Липецкой области увеличился в три раза и превысил 360 млрд рублей.

«Регион продолжает удерживать свои позиции в топ-10 экспортеров продукции АПК в стране. Задача, поставленная Президентом России, по увеличению к 2030 году экспорта продукции АПК, выполняется планомерно», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.