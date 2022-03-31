Более 43,7 тысяч тонн овощей закрытого грунта собрали липецкие аграрии за три месяца 2022 года. На аналогичную дату прошлого года было выращено 41,2 тысячи тонн.

Получено 22,7 тысяч тонн огурцов, 20,8 тысяч тонн томатов. Также на 28 марта текущего года собрано 914 тысяч штук салатов. Их производство началось в Елецком районе в 2021 году.

Напомним, в прошлом году урожай в зимних теплицах региона обновил рекорд 2020 года — собрано 165,7 тысяч тонн продукции. Липецкая область удерживает лидирующие позиции в данном направлении уже на протяжении трех лет. «Вопросом импортозамещения овощей в регионе занялись уже около 10 лет назад, — отметил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. — С 2013 года объёмы производства тепличных овощей выросли почти в 30 раз. Это стало возможным благодаря строительству в области современных теплиц пятого поколения».

В регионе сбор овощной продукции ведут четыре тепличных комплекса, расположенные в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах. Общая площадь липецких тепличных комплексов с круглогодичным циклом выращивания увеличилась с 11,2 гектаров в 2013 году до 223 в 2021. При этом благодаря использованию высокопродуктивных сортов и современных технологий выращивания урожайность овощных культур ежегодно повышается.