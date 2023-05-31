Жители и предприятия региона активно помогают подшефному Володарскому району ДНР. Накануне глава Краснинского района Алексей Телков передал гуманитарную помощь для Зарянского ясли-сада. В нее вошли строительные и расходные материалы, бытовая техника.

«Гуманитарную помощь собирают и отправляют вместе с волонтёрами жители всех городов и районов Липецкой области. Это значимый вклад в восстановление новых регионов России», – подчёркивает губернатор Игорь Артамонов.

Продолжают липецкие специалисты и восстановление объектов в Володарском районе. В план первоочередных мероприятий на этот год включён целый ряд социально значимых объектов – школы, детские сады, объекты водоснабжения и благоустройства. На детских площадках работы уже завершены, на остальных площадках ведутся. Среди них скважина в одном из сёл района, которую бурят липчане, и главный корпус школы, где ремонтируют входную группу, фасад и системы отопления.