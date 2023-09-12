Программа для учеников 2-11 классов из Донецкой Народной Республики стартовала в Центре поддержки одарённых детей «Стратегия» Липецкой области. В течение двух недель 99 ребят из Донецка будут получать новые знания, погружаться в мир творчества и приключений.

«Для школьники организованы мастер-классы по самым разным направлениям деятельности. Также они примут участие в творческих, интеллектуальных и спортивных состязаниях, которые помогут развить таланты и способности. Ребята познакомятся с работой региональных представителей всероссийских общественных организаций, посетят археологический парк «Аргамач», Кудыкину гору, Липецкий зоопарк, веревочный городок и многое другое», – сообщили в управлении образования и науки региона. Накануне прошло торжественное открытие смены, на котором традиционно состоялись вынос государственного флага и исполнение гимна России.

Кроме того, липчане организовали отдых в Крыму школьникам Володарского района ДНР. Поездка состоялась благодаря поддержке Липецкой области, для региона этот район является подшефным. 72 человека побывали в Бахчисарайском районе, а сейчас уже вернулись домой с новыми впечатлениями. Родители школьников поблагодарили организаторов и сотрудников лагеря. Недавно на очередную смену при поддержке Липецкой области в Крым отправились еще 50 ребят из Луганска и Донецка.

«Липецкая область всегда поддерживает юных жителей Донбасса. Отдых позволит им весело провести время, набраться сил и положительных эмоций. Сотрудники лагеря к приему гостей постарались придумать насыщенную и разнообразную программу», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.