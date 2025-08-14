Липецкая область продолжает заготовку кормов на зиму

161 тысячу тонн грубых кормов заготовили аграрии Липецкой области по данным регионального минсельхоза на 13 августа. В том числе — 124 тысячи тонн сенажа, 20 тысяч тонн сена и 17 тысяч тонн соломы.

Всего на зимне-стойловый период 2025-2026 крупному рогатому скоту необходимо 335 тысяч тонн грубых кормов и 413 тысяч тонн сочных. Заготовка последних начнётся позже, отметили в ведомстве. Также из урожая текущего года для общественных животноводства засыпано 13 тысяч тонн зернофуража. Общая потребность в нём — 155 тысяч тонн.

«Наши аграрии демонстрируют высокий уровень организации работы — заготовка кормов идёт уверенными темпами. Убеждён, что сельхозпредприятия выполнят все планы к началу зимнего сезона. Наши фермеры и животноводы не раз доказывали свою ответственность и профессионализм, и в этом году мы вновь обеспечим потребности отрасли в полном объёме», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.