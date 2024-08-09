Новый жилой корпус будет построен для Елецкого дома-интерната. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе посещения вместе с министром труда и социальной защиты населения РФ Антоном Котюковым Центра реабилитации «Сосновый бор».

Игорь Артамонов отметил, что у Липецкой области есть успешный опыт в реализации подобных проектов, которые делаются с внедрением современных технологий, в частности с применением системы «Умный дом». Например, реконструированный по нацпроекту «Демография» корпус в реабилитационном Центре «Сосновый бор», который посетили министр и губернатор. Они встретились с проживающими там пожилыми людьми, проходящими реабилитацию участниками СВО и коллективом учреждения.

Комнаты в корпусе подготовлены с учётом потребностей проживающих. «Умный дом» обеспечивает комфорт и безопасность – включает и выключает свет и бытовые приборы, вызывает медработника. Для маломобильных людей в разных частях здания есть лифты.

Центр «Сосновый бор» регулярно пополняется современным реабилитационным оборудованием для проведения физиотерапии, отработки навыков мелкой моторики, восстановления двигательных функций. Одно из ключевых направлений работы – комплексная реабилитация инвалидов, а также и ветеранов боевых действий. Здоровье здесь поправили уже 23 участника СВО.

«Корпус в «Сосновом бору» не единственный новый социальный объект в регионе. Сейчас строим отделение в Введенском геронтологическом центре, в конце года собираемся приступить к возведению ещё одного жилого корпуса в Елецком доме-интернате», – сообщил губернатор.

Глава Минтруда отметил эффективную работу команды региона по развитию социальной инфраструктуры. Также в ходе рабочей поездки в Липецкую область министр и губернатор обсудили участие региона в новом национальном проекте «Семья».

«В рамках национального проекта «Семья», реализация которого начнётся с 2025 года, Липецкая область уже сформировала две заявки, предусматривающие строительство в регионе объектов социальной инфраструктуры. Учитывая положительный опыт текущего сотрудничества, мы рассчитываем, что Липецкая область будет активным участником этого проекта и на территории области будут построены новые объекты социальной инфраструктуры», – рассказал глава Минтруда России.