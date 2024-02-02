Липецкая область продолжит помогать Володарскому району в 2024 году. Специалисты планируют отремонтировать около десяти километров дорог, реконструировать несколько многоэтажек с плохим состоянием кровли. Также продолжат восстанавливать коммунальную инфраструктуру и важные социальные объекты.

Кроме того, Липецкая область поделится с администрацией Володарского района своим опытом участия в различных федеральным программах, которые позволят муниципалитету получить дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры. Результатом такого взаимодействия в 2023 году стал обновлённый парк в Володарском. В этом году Липецкая область совместно с районом готовит заявку на участие в президентской программе по ремонту школ.

«Липецкие специалисты продолжат делать всё необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения и выполнить все важные работы в установленные сроки», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.