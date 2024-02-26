Читайте нас в

Сезон переработки сахарной свёклы урожая 2023 года завершился в Липецкой области. С августа заводы приняли и переработали свыше 6,3 млн тонн сладкого корнеплода. Это 5,8 млн тонн местного урожая, остальное – из других регионов, где заводы менее мощные.

Из свёклы урожая 2023 года шестью заводами региона выработано 884 тысячи тонн сахара и почти 300 тысяч тонн жома. Из свёклы урожая 2022 года было получено 735,5 тысячи тонн сахара.

«За большими цифрами и значимыми достижениями стоит тяжёлый труд наших аграриев. Их опыт, профессионализм, трудолюбие мы стараемся дополнять государственной поддержкой, помогаем внедрять научные разработки», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.

Как отметили в региональном управлении сельского хозяйства, Липецкая область входит в тройку российских лидеров по производству сахара.