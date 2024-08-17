В Христорождественском соборе Липецка состоялось прощание с бывшим руководителем Липецкого авиацентра, генерал-майором в отставке, заслуженным военным лётчиком России, основателем пилотажной группы «Соколы России» Александром Харчевским. Он ушёл из жизни в возрасте 74 лет.

Проститься с Александром Харчевским пришли сотни людей. В их числе губернатор региона Игорь Артамонов, представители руководящего состава ВКС России, лётчики Липецкого авиацентра, бывшие сослуживцы Александра Николаевича.

«Непревзойдённый авиационный мастер. Он испытывал наши самолёты и доводил их до совершенства. Благодарен ему за всё, чему он меня научил в этой жизни», – сказал директор Липецкого аэропорта, бывший начальник Липецкого авиацентра Юрий Сушков.

Александр Харчевский родился 9 мая 1950 года. Прошёл путь от рядового лётчика до генерал-майора авиации. Его основной профессиональный путь связан с Липецком. Здесь он много лет руководил авиацентром, был одним из основателей и ведущим пилотажной группы «Соколы России», которой нет равных в воздушном бою и в выполнении фигур высшего пилотажа на сверхмалой высоте.

«Сегодня здесь много военных – любого спросите, и он скажет, что это был самый лучший командир из всей истории Липецкого авиацентра. Он был в звании генерала, но к нему мог подойти любой лейтенант – он выслушает, подскажет. Он слышал людей и всегда шёл навстречу», – рассказал Герой России Владимир Богодухов.

«Александр Николаевич разработал методики ускоренного изучения авиационной техники для молодых лётчиков. Простой, отзывчивый. Много помогал молодым. Честь и хвала такому человеку. Он останется в наших сердцах навечно», – отметил Герой России, сенатор Совета Федерации РФ, бывший главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев.

В российской авиации Александр Харчевский известен как выдающийся пилот, лётчик-испытатель. Л-29, МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-34 – он освоил все эти самолёты. Как отмечают его сослуживцы, был лётчиком от Бога и не мог жить без неба. На седьмом десятке лет выполнял фигуры высшего пилотажа, от которых захватывало дух у зрителей на земле.