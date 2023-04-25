Сегодня в Липецкой области простились с депутатом Государственной Думы РФ, почётным жителем Лебедянского района, известным меценатом Николаем Борцовым. Он ушёл из жизни в возрасте 77 лет. Гражданская панихида состоялась в Лебедяни. Проводить Николая Ивановича в последний путь пришли сотни людей, приехали депутаты Госдумы России, руководители региона и районов.

«Николай Иванович Борцов был человеком больших государственных дел, реализация и воплощение которых точно имеет вклад в развитие всей нашей страны. В то же время Николай Иванович был и человеком малых дел. Кому-то показалось бы, что они менее масштабные, но на самом деле для жителей его родного Лебедянского района и жителей липецкой земли они были ещё более важными и ценными. Николай Иванович помогал практически каждому, и это была не просто материальная помощь, но и помощь его эмоциями, его силой, его личным участием и сопереживанием. Мы благодарны за эту поддержку от каждого жителя региона», – сказал исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Александр Рябченко, а также выразил соболезнования родным и близким Николая Борцова.

Николай Иванович родился в 8 мая 1945 года в Лебедяни. Он рос в тяжёлые послевоенные годы. После армии устроился на инструментальный завод. За 11 лет прошёл путь от мастера до начальника цеха. После окончания Всесоюзного заочного финансово-экономического института в 1980 году был назначен директором консервного завода «Лебедянский». Под руководством Николая Борцова маленькое предприятие в провинциальном городе превратилось в мирового гиганта по производству соков.

В 2003 году Николай Борцов был избран депутатом Государственной Думы России. За активное участие в жизни родного региона, честное и своевременное исполнение обещаний жители Липецкой области ещё четыре раза поддерживали Николая Ивановича на выборах.

За заслуги в труде Николаю Борцову присвоено звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации». Он также награждён орденом Ленина, орденом «Знак Почёта», орденом Почёта, орденом Дружбы, получил звание лауреата национальной премии имени П. Столыпина «Аграрная элита России» в номинации «За личный вклад в развитие АПК и формирование агарной политики в регионе». Как государственный деятель Николай Борцов награждён Почётной грамотой Государственной Думы и почётным знаком Государственной Думы «За заслуги в развитии парламентаризма». Кроме того, Николай Иванович получил большое количество наград Русской православной церкви.

Николай Борцов внёс большой вклад в развитие родного района и Липецкой области. Он много помогал людям. Поддерживал школы и больницы. Вкладывал средства в благоустройство родного муниципалитета. Восстанавливал храмы и монастыри.

Николая Борцова похоронили на старом Преображенском кладбище Лебедяни.