Липецкая область проведёт окружной семинар для молодёжи «ШУМ.Регионы»

С 29 сентября по 1 октября 2026 года Липецкая область станет площадкой для проведения выездного образовательного интенсива «ШУМ.Регионы». Окружной семинар, организованный Центром развития молодёжных медиа «ШУМ», нацелен на формирование локальных профессиональных сообществ молодых медиаспециалистов в Центральном федеральном округе.

Для жителей Липецкой области участие в семинаре — это возможность получить актуальные знания в сфере медиа, не уезжая из родного региона. Программа приглашает граждан Российской Федерации от 18 до 35 лет, проживающих в ЦФО. Отдельное условие предусмотрено для самой молодой аудитории: липчане в возрасте от 16 до 17 лет также могут стать участниками при условии постоянного проживания в городе Липецке.

Трёхдневный интенсив сочетает теорию с практикой и строится вокруг системного развития профессиональных навыков. Образовательная программа разделена на четыре ключевых направления.

Первое направление — визуальный контент. Здесь участники освоят монтаж, научатся создавать качественные визуальные материалы и универсальные шаблоны для соцсетей. Второе — распространение и продвижение: эксперты расскажут о работе с алгоритмами популярных платформ, включая ВКонтакте, и поделятся секретами создания вирусного контента. Третье направление — журналистика, где сделан упор на проверку фактов, основы расследований и грамотную работу с источниками информации. Четвёртое — сообщество: участникам предстоит разобраться, как создавать профессиональные хабы, запускать и сопровождать медиапроекты в своих регионах.

Главная задача семинара — объединить специалистов медиасферы для укрепления профессиональных компетенций и формирования устойчивой коммуникационной инфраструктуры. Особый акцент сделан именно на создании локальных сообществ через живой обмен опытом и командное взаимодействие. Для Липецкой области это означает появление сплочённой команды медийщиков, готовых совместно развивать информационное пространство региона.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Партнёрами выступают Правительство Липецкой области, Министерство молодёжной политики Липецкой области и Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской молодежный центр» Липецка.

Семинар «ШУМ.Регионы» пройдёт в Липецке. Регистрация — по этой ссылке.

«Главное богатство Липецкой области — это её люди. И когда я вижу, как наши ребята горят идеями, хотят развиваться и менять пространство вокруг, я понимаю: мы движемся в правильном направлении. Поддержка таких инициатив — это вклад в завтрашний день, в крепкое и уверенное будущее нашего региона», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.