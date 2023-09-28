В Липецкой области открылся первый Международный форум особых экономических зон. Он проходит в ОЭЗ «Липецк» и собрал около 200 представителей крупного бизнеса, отраслевых ассоциаций, институтов развития, федеральных и региональных органов власти.

На площадку прибыли представители России, Беларуси, Ирана, Узбекистана, Таджикистана, ОАЭ. Липецк посетил советник Президента Ирана Абдол Малеки Ходжаттола, который курирует в стране торговлю и деятельность особых экономических зон и заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

В день открытия форума прошли первые деловые встречи, пленарное заседание и работа на площадках.

«Технологический суверенитет безусловно сейчас ключевое, на что должны работать ОЭЗ. И мы активно поддерживаем импортозамещающие проекты в сферах производства лекарств, вакцин и препаратов, информационных технологий, инноваций и прочих отраслях», — отметил замминистра. Дмитрий Вахруков обозначил внутренние источники развития, которые важно использовать.

Дмитрий Вахруков сообщил, что для поддержки управляющих компаний прорабатывается запуск программы льготного кредитования для создания готовых производственных площадей, чтобы максимально сократить время, которое требуется бизнесу для запуска производства.

«Формируя деловую программу Форума, мы, как организаторы мероприятия, постарались совместно с коллегами сформировать такой пул вопросов, чтобы по итогам нашей работы все участники получили информацию, которая будет полезна и применима на их площадках. У нашей Ассоциации есть свое видение по факторам успешности особых экономических зон. Мы готовы все вместе кооперироваться, сотрудничать. Но необходимо понимать, что бизнес пойдет туда, где есть перспективы сбыта произведенной продукции. Туда, где будет уверенность в выстраивании кооперационных, технологических и производственных цепочек. И только тогда бизнесмен готов будет принять ключевое решение разместить свое предприятие на площадке той или иной особой или свободной экономической зоны. Именно такой проблематикой Ассоциация озадачилась в последнее время», — прокомментировал директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что ОЭЗ «Липецк» неоднократно признавалась лучшей в стране по целому ряду показателей. Удалось вернуть все вложенные инвестиции в форме уплаченных резидентами налогов и не допустить массового закрытия предприятий в пиковые моменты наложения санкций на нашу страну. Более того, инвесторы показали заинтересованность в работе на нашей площадке. Если раньше на ОЭЗ «Липецк» открывалось по пять предприятий, то последние два года их семь. Это новые налоги и рабочие места для региона.

«Сегодня конкурентные преимущества особых экономических зон, помимо трудовых ресурсов, инфраструктуры, энергетики — это еще возможности быстро начать производство. Чтобы быстро начать производство, надо иметь готовые типовые здания, сооружения, куда вы можете зайти. Такие здания у нас есть, но их немного. Поэтому наше приоритетное направление сейчас — предоставление готовых зданий для инвесторов. Липецкая область крайне заинтересована в создании высокотехнологичных высокооплачиваемых рабочих мест», — заявил губернатор Липецкой области.

Форум продлится три дня. По его итогам возможно создание законодательных инициатив, которые помогут поддержать особые экономические зоны. Для поддержки управляющих компаний прорабатывается запуск программы льготного кредитования для создания готовых производственных площадей, чтобы максимально сократить время, которое требуется бизнесу для запуска производства.