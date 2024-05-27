Особая экономическая зона «Липецк» будет сотрудничать с одной из пилотных зон свободной торговли, расположенных на северо-востоке Китая. Комитет района Инкоу провинции Ляонин заключил соглашение с руководством ОЭЗ «Липецк». Подписание прошло в формате видеоконференции. Стороны будут проводить совместные конфереции и обсуждать реализацию взаимовыгодных инвестиционных проектов.

«Экономика Китая является одной из самых быстроразвивающихся экономик мира, поэтому сотрудничество с Поднебесной крайне перспективно. Наши бизнесмены смогут регулярно обмениваться опытом с коллегами из Китая и получат дополнительные рынки сбыта продукции», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.