Руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Смоленске Сергей Мисурагин посетил Липецкую область. Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко, который провел встречу с гостями региона, отметил, что Республика Беларусь – один из ведущих партнёров Липецкой области в торгово-экономической, культурной, гуманитарной сферах.

«У нас в регионе белорусские товары пользуются неизменным спросом. Но и липецкие предприятия, в том числе малый бизнес, активно включаются в поставки российской продукции нашим соседям. Разумеется, мы заинтересованы, чтобы наше сотрудничество продолжалось и становилось теснее», – прокомментировал Александр Рябченко.

Программа визита включала участие в форуме «Сделано в Липецкой области. Вызовы и возможности для экспортёров в нестандартное время», встречи с руководителями органов власти, переговоры о дальнейших перспективах сотрудничества. Также Сергей Мисурагин посетил Задонский район, где провёл переговоры с главой муниципалитета.

Экспорт Липецкой области в Беларусь за 12 месяцев 2020 года составил 131,7 млн долларов. Главными товарными группами экспорта являлись чёрные металлы, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, изделия из чёрных металлов.

Импорт из Беларуси за 12 месяцев 2020 г. составил 69,9 млн долларов. Структура импорта представлена котлами, оборудованием и механическими устройствами, их частями, изделиями из чёрных металлов, древесиной и изделиями из неё, древесным углём.

«Постоянный диалог помогает более тесному взаимодействию Липецкой области и Республики Беларусь в самых разных сферах, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – У нас много общих интересов, и мы будем реализовывать их в жизнь».

Организация визитов представителей посольств различных государств проходит в рамках реализации мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и содействует дальнейшему развитию и укреплению торгово-экономических связей между Россией и различными зарубежными странами.