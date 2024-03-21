Заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнёв встретился с ректором ВГАУ имени Петра I Александром Агибаловым. В вузе — 7 факультетов и отделение среднего профессионального образования. Всего в университете учатся 13 тысяч студентов. Больше 10% — 1453 человека – жители Липецкой области.

ВГАУ сотрудничает с крупными агрохолдингами – «Мираторг», «Русагро», «Эконива» и другими. Совместно с ещё одним партнёром – компанией «Черкизово» — в 2023 открыли агрокласс в школе №2 с. Доброе Липецкой области. На встрече ректор вуза Александр Агибалов предложил расширить сетку агроклассов в регионе. У прошедших обучение в агроклассах – дополнительное преимущество при зачислении в университет. 75% выпускников ВГАУ трудятся в сфере АПК.

В 2022-м в вузе открыли первую в Черноземье Передовую инженерную школу «Агроген». В ней обучают магистров и аспирантов — будущих специалистов в области генетики и селекции. Программа – обширная: от молекулярных исследований до размножения семенного материала на опытных полях. Обучение – практико-ориентированное. 60% времени студенты проводят на предприятиях. После инженерной школы – сразу трудоустраиваются. Игорь Кремнёв и Александр Агибалов обсудили возможность трудоустройства выпускников «Агрогена» на предприятиях Липецкой области.

«Сейчас в сфере сельского хозяйства Липецкой области — 1857 вакансий. Новых сотрудников ищет 101 предприятие. Не хватает не только трактористов и механизаторов, но и специалистов с высшим образованием – например, агрономов. Конечно, в первую очередь перед нами стоит задача развития нашего Елецкого государственного университета. Но по тем направлениям подготовки, что у нас не представлены, мы можем восполнить дефицит кадров за счет сотрудничества с Воронежским университетом. К примеру, около 90% ветеринарных врачей Липецкой области – это выпускники ВГАУ», — отметил заместитель губернатора Игорь Кремнёв, курирующий в регионе сферу АПК.