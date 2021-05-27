Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко сегодня провёл рабочую встречу с представителями белорусской компании «Белстройцентр». Обсуждались перспективы сотрудничества в строительной отрасли.

«Липецкая область открыта к взаимодействию. Нам интересны проекты, которые будут иметь весомый экономический эффект для обеих сторон. Рассчитываем на продуктивный диалог», – сказал Александр Рябченко.

«Белстройцентр» – крупнейший белорусский строительный холдинг, который сотрудничает с несколькими российскими регионами. Представители компании отметили, что заинтересованы в строительстве социальных и промышленных объектов. Как сообщила заместитель генерального директора «Белстройцентра» Дина Якимец, компания открыла уже четыре филиала в России. Юридически они зарегистрированы в субъектах РФ, соответственно налоговые отчисления поступают в бюджеты регионов. Сейчас рассматривается вопрос об открытии такого филиала в Липецкой области.

«Нам интересно сотрудничество с российскими регионами. Сейчас в России мы строим крупные промышленные предприятия, работаем с социальными объектами. Возводим объекты с нуля, начиная с проектирования и заканчивая благоустройством территории», – рассказала Дина Якимец.

Накануне белорусская делегация посетила Елецкий район. Представители «Белстройцентра» оценили перспективы застройки двух микрорайонов – Московского и Чёрной Слободы. В первом предполагается строительство многоэтажных домов, во втором запланирована малоэтажная застройка и в каждом должны появиться объекты социально-культурной направленности.