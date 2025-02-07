Липецкая область лидирует в ЦФО по количеству объектов, расположенных на инвестиционной карте Российской Федерации. На сегодняшний день на ней размещено больше 300 объектов и их количество регулярно увеличивается. На инвестиционной карте отображены не только площадки для реализации инвестиционных проектов, но и иные территории с особым статусом.

«Инвесткарта РФ позволяет искать площадки в разных регионах, сравнивать их возможности и выявлять наиболее перспективные локации. Липецкая область смотрится на этой карте очень респектабельно, потому что мы заинтересованы в привлечении новых инвесторов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Комплексный подход к оценке делового окружения объектов позволяет создать полное представление о перспективах проекта и включает информацию о мерах поддержки, наличии полезных ископаемых, инфраструктуры – от дорожного покрытия до сотовой связи. Если необходимые подключения отсутствуют, на карточках участков указаны условия техприсоединения.

К примеру, на карте отмечена одна из крупнейших (200 гектаров) промышленных площадок Липецкой области, доступная для покупки или аренды, — «Елецпром». Она находится вблизи автодороги М-4. Возможные направления использования объекта: производственная деятельность, автомобилестроение, легкая и пищевая промышленность, строительство. Есть на карте и производственно-складские комплексы, расположенные на территории областного центра. Представлены варианты аренды или покупки готового бизнеса, например, функционирующая гостиница в Липецке. Каждого инвестора, заинтересованного в том или ином объекте, сопровождает специалист Агентства инвестиционного развития.