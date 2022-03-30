Представители управления инвестиций и инноваций Липецкой области приняли участие в круглом столе «Бизнес с Индией: возможности индийского рынка для российских предпринимателей в условиях западных санкций».

«Липецкая область имеет значительный потенциал. Мы продолжим расширять географию торгово-экономического взаимодействия с зарубежными странами, будем стремиться вывести международную деятельность региона и работу по поддержке экспорта на качественно новый уровень», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Встреча была организована Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Общероссийской Общественной Организацией Деловая Россия, Русско-Азиатским Союзом промышленников и предпринимателей.

Советник отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей отметила, что Россия рассматривается Индией как давний и надежный партнер, и Нью-Дели хотел бы поддерживать с ней дружеские отношения. Это приобретает особое значение в условиях санкций со стороны Запада.

Бизнес-посол Деловой России в Индии Ольга Куликова рассказала об особенностях индийского рынка для российского бизнеса. В заседании круглого стола очно и в формате ВКС приняли участие около 200 представителей бизнес сообщества и инфраструктуры поддержки предпринимательства, федеральных и региональных органов государственной власти.

Липецкая область уже переориентирует экономику на рынки востока в рамках реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Приоритетными направлениями для расширения и развития экспорта являются страны Азии, в том числе Индия. Товарооборот Липецкой области с Индией в 2021 году составил свыше 39 млн долларов США. На экспорт идет продукция сельского хозяйства, в основном жиры и масла, а также черные металлы; импортируем продукцию химического промышленности и механическое оборудование.