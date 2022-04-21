Возможности эффективного взаимодействия обсудили сегодня в администрации Липецкой области представители крупнейшего белорусского холдинга ОАО «Амкодор». В ходе рабочего визита топ-менеджеры компании познакомили заместителя главы администрации Липецкой области Сергея Курбатова с возможностями современного производства и весьма широкой линейкой техники холдинга.

Компания выпускает сельскохозяйственную, погрузочную, снегоуборочную, строительную и другую технику. Важным аспектом являются прочные традиции высокотехнологичного производства, комплексный подбор техники для решения самых разных задач, возможность конструктивных изменений техники, высокая надежность, собственные склады запасных частей.

Сергей Курбатов отметил высокий потенциал развития сотрудничества между Липецкой областью и Республикой Беларусь. Стороны наметили ряд перспективных точек взаимодействия и возможностей для кооперации. Продолжение диалога планируется в рамках ответного визита делегации Липецкой области в Республику Беларусь, который состоится 27-29 апреля.

Как сообщили в управлении инвестиций и инноваций Липецкой области, Белоруссия входит в пятерку крупнейших деловых партнеров региона. В 2021-м внешнеторговый оборот Липецкой области с Республикой Беларусь составил 275,6 млн долларов. Экспорт Липецкой области в Беллруссию за 12 месяцев прошлого года увеличился на 36,7% по сравнению с 2020-м и достиг 211,7 млн долларов. Главными товарными группами экспорта являлись изделия из черных металлов и продукция агропромышленного комплекса. Импорт из Белоруссии за 12 месяцев 2021 года составил 63,8 млн долларов. Структура импорта представлена оборудованием и механическими устройствами, их частями, изделиями из черных металлов, древесиной и изделиями из нее, древесным углем.

Такие показатели стали возможны благодаря активному взаимодействию между сторонами, считает глава региона Игорь Артамонов. «Нам очень важно сейчас наметить перспективы расширения торгово-экономических отношений между Липецкой областью и Республикой Беларусь. Мы возлагаем большие надежды в сегодняшней ситуации на деловое сообщество, которое станет двигателем интеграционных процессов. Уверен, что наше взаимодействие будет еще более эффективным», – подчеркивает Игорь Артамонов.