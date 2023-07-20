Президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов провел с встречу с временным поверенным в делах Афганистана в Москве, господином Джамалом Гавралом, которому представили торгово-экономический, инвестиционный, культурный и туристический потенциал Липецкой области. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в машиностроении, металлургии и других отраслях промышленности.

По словам Джамала Насира, сейчас самое время для активизации работы российских инвесторов и компаний на рынках центрально-азиатской страны – территория Афганистана полностью контролируется государством, и вопрос безопасности решен. «Развитие торгово-экономических отношений с исламском государством Афганистан является перспективным. Афганистан богат природными ресурсами и имеет огромный потенциал для развития различных отраслей экономики», – отметил Анатолий Гольцов.

Другое перспективное направление сотрудничества с Афганистаном – развитие торговли сельхозпродукцией. Страна может предложить уникальные сорта фруктов, овощей, орехов и другие товары, которые отличаются высоким качеством и востребованностью на рынках. Также Афганистан обладает значительными запасами полезных ископаемых. Все это открывает новые возможности для инвестиций и развития сырьевых отраслей. Интересным направлением сотрудничества может стать и туризм. Афганистан – страна с богатым историческим и культурным наследием. Создание инфраструктуры, разработка уникальных маршрутов и условий для комфортного пребывания послужат стимулом для развития этой отрасли.

По результатам проведенных встреч и переговоров были достигнуты предварительные договоренности о визите липецких компаний в Республику Афганистан и приеме афганских предпринимателей в Липецкой области. В структуре экспорта России в Афганистан основная доля поставок пришлась на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 68%, древесину и целлюлозно-бумажные изделия – 19,7%, минеральные продукты – 8,7%. В структуре импорта России из Афганистана основная доля поставок пришлась на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 96,6%.