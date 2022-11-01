Вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов провел встречу с директором представительства в ЦФО Государственной корпорации Росатом Михаилом Афанасьевым, на которой рассматривались перспективы сотрудничества с регионом. В обсуждении приняли участие руководители ключевых управлений правительства области.

Так, Липецкая область готова стать регионом участником межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ», сформированного по инициативе Госкорпорации для развития российской отрасли композитных материалов, и предоставить своих производителей для взаимодействия с другими субъектами страны. Для локализации проектов по производству сжиженного природного газа и сопутствующего оборудования, баллонов и цистерн, крупноузловой сборки автомобильной техники потенциал имеется у ОЭЗ «Липецк».

Актуальным является формирование отрасли аддитивных технологий в России. Липецкий регион готов к совместной с ГК Росатом реализации проекта по созданию центра аддитивных технологий. К подготовке кадров можно привлечь учебные заведения. В Липецкой области действуют 11 вузов и 30 профессиональных образовательных организаций, в которых обучается около 24 тысяч студентов.

Большой акцент Липецкая область делает на энергоэффективность. Генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Александр Базаев предложил заключить соглашение по реализации стратегии развития региона на основе ESG-принципов. Такой подход предполагает ведение деятельности в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления и с учетом благоприятного влияния на окружающую среду и общество.

Область готова развивать и цифровизацию в сотрудничестве с ГК Росатом. Направлений в этой сфере множество. Это переход на отечественное программное обеспечение и импортонезависимые инфраструктуру, телекоммуникационное оборудование и системы кибербезопасности. К цифровизации относятся также роботизация процессов, автоматизация делопроизводства, бухучёта и управления персоналом, внедрение единой платформы управления транспортной системой, создание туристических информационных сервисов, цифровая трансформация объектов ЖКХ и работа цифровой платформы «Умный бережливый город/регион».

В конце заседания стороны приняли решение создать рабочую группу при участии руководителей управлений правительства области и представителей ГК Росатом для детальной проработки проектов, которые будут реализовываться в регионе.

«Наша задача наладить максимальную коллаборацию между регионом и Государственной корпорацией Росатом. С одной стороны в регионе высокая потребность в передовых технологиях и методах работы Росатома, с другой — у нас есть площадки для реализации проектов по импортозамещению и передовые предприятия, готовые стать надежными поставщиками», — прокомментировал итоги встречи Сергей Курбатов.