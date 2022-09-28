Заседание комитета по сотрудничеству с Республикой Беларусь состоялось в Липецкой Торгово-Промышленной палате. На встрече присутствовали представители правительства Липецкой области, республики Беларусь и торгового представительства сторон.

Губернатор области Игорь Артамонов неоднократно отмечал, что Липецкая область заинтересована в многоплановом и широком взаимодействии с Республикой Беларусь по всем направлениям. «Мы уже много лет являемся партнерами в различных сферах деятельности и осуществляем эффективное сотрудничество. У нас много общих интересов, и мы будем реализовывать их в жизнь», – подчеркивает Игорь Артамонов.

Начальник центра поддержки экспорта Липецкой области, первый вице-президент Липецкой ТПП Василий Гольцов поприветствовал присутствующих и отметил, что Комитет по сотрудничеству Липецкой области с Республикой Беларусь был создан в декабре 2019 года, а самый активный период сотрудничества региона и Республики Беларусь — это 2021-2022 годы. «На сегодняшний день драйвер роста – это сотрудничество предприятий малого и среднего бизнеса и важно его углубить: наращивать не количество, а качество торговых отношений» — отметил Василий Гольцов.

За последние три года между нашим регионом и Беларусью было организовано 15 официальных двухсторонних визитов и пять бизнес-миссий. На сегодняшний день Беларусь занимает первое место среди стран СНГ по товарообороту с Липецкой областью и входит в ТОП-10 торговых партнеров нашего региона. Экспорт в первом полугодии 2022 увеличился на 8%, импорт – на 20%.

Оборот осуществляется по 74 товарным позициям. На экспорт Липецкая область отправляет конструкции из черных металлов, чугунные трубы, листовой прокат, угольные смолы, жмых и шрот, безалкогольные напитки. Из Беларуси импортируем оборудование и механические устройства, изделия из древесины и древесный уголь.

Правительство Липецкой области сотрудничает с Республикой Беларусь не только в торгово-экономической, но и в научно-технической и социально-культурной сферах. Ранее были подписаны восемь побратимских соглашений между районами Липецкой области и Беларуси, а до конца 2022 года ожидается подписание еще двух подобных актов, устанавливающих побратимские отношения.

В рамках мероприятия липецкие компании поделились своим опытом экономического сотрудничества с предприятиями Республики Беларусь. Также представители компаний обсудили пути практического увеличения товарооборота и дополнительного развития взаимовыгодных экономических связей между районами.

«Важно понимать, что сейчас время возможностей для двух наших стран. Экономическое сотрудничество между Липецкой областью и Республикой Беларусь даёт самые оптимистичные прогнозы. Ключевым является тезис о «горизонтальном» взаимодействии между предприятиями. Главное, что уже сейчас они налаживают сотрудничество без участия представителей власти. Уникальность такой ситуации состоит в том, что мы не имеем общей границы, но за эти годы нам удалось настроить взаимные экономические связи» — отметил начальник управления экономического развития региона Кирилл Дождиков.