Больше проектов для молодёжи станет в Липецкой области. Об этом сегодня сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он провёл встречу с председателем «Российского союза Молодёжи» Павлом Красноруцким. Обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества. Затем состоялось подписание соглашения о взаимодействии между правительством Липецкой области и РСМ.

Губернатор подчеркнул, что данное соглашение открывает новые возможности как для региона, так и для активной молодёжи. «Совместно с РСМ планируем проводить в регионе события окружного и всероссийского масштаба. Для этого сейчас создаются хорошие условия. Например, возрождается лагерь «Прометей», он может стать точкой притяжения для самых разных молодёжных инициатив», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Также в рамках подписанного соглашения молодые липчане смогут пройти обучение по созданию проектов для участия в федеральных грантовых конкурсах. Отельное внимание планируют уделить работе с молодёжью в муниципалитетах.

«Мы хотим, чтобы в каждом районе Липецкой области появились проектные команды, которые в дальнейшем переросли бы в местные организации РСМ. Они будут аккумулировать вокруг себя интересные идеи и активную молодёжь», – сообщил председатель «Российского союза Молодёжи» Павлом Красноруцким.

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодёжи» – одно из самых массовых, негосударственных, некоммерческих, социально-ориентированных молодёжных объединений России. Организации и представительства РСМ работают в 72 регионах России. Основные направления деятельности: развитие гражданской активности молодёжи, патриотическое воспитание, выявление и поддержка талантливой молодёжи.

Отделение РСМ в Липецкой области создано в 1991 году и объединяет более двух тысяч молодых людей. У регионального отделения открыты местные организации в Добровском, Данковском, Хлевенском и Лебедянском районах. Каждый год региональная организация РСМ проводит областные этапы федеральных программ и проектов: Студенческая весна, Мисс и Мистер Студенчество Липецка, Юниор-Лига КВН, Корпус общественных наблюдателей, региональный этап российской национальной премии «Студент года», Пространство развития.