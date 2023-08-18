Общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подвела результаты сравнительного исследования объемов незаконного оборота потребительской продукции в российских регионах, в том числе в Липецкой области. Исследование проводилось в отношении таких подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации товаров, как табак, обувь и парфюмерия.

Эксперты отметили, что в Липецкой области отмечен достаточно низкий уровень контрафакта. В категории «табак» – 0,15%, в категории «обувь» – 0,81%, в категории «парфюмерия» – 0,63%. В каждом регионе изучалось равное количество хозяйствующих субъектов, реализующих продукцию указанных категорий, и фиксировались факты продажи товаров без маркировки. Выборка включала как классические (офлайн), так и интернет-магазины.

Итоговый индекс региона (индекс контрафакта) определялся как соотношение доли региона в объеме выявленной нелегальной продукции к доле региона в обороте розничной торговли. В частности, индекс менее 1 означает, что доля нелегальной продукции в регионе меньше его доли в обороте розничной торговли, и тем самым свидетельствует об эффективности принимаемых усилий по противодействию незаконному обороту.

«Благодаря введению системы маркировки Липецкая область успешно препятствует сбыту нелегальной продукции рассматриваемых категорий» – отметил губернатор региона Игорь Артамонов. В России обязательная маркировка ряда товаров (сигареты, обувь, одежда, шины и другие) введена с 2019 года. На молочную продукцию стали наносить маркировку с 1 июня 2020 года. К 2024 году будут маркироваться все без исключения товары.