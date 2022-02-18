Практически во всех регионах России по итогам 2021 года произошел рост оборота розничной торговли, падение показателя было только в двух субъектах РФ, об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Рейтинг.

Темп роста имел довольно широкий разброс — от 22,3% до 0,2%. Наиболее существенно оборот розничной торговли увеличился в Республике Адыгея (+22,3%), Кабардино-Балкарской Республике (+20,2%), г. Санкт-Петербург (+15,0%), Краснодарском крае (+12,6%) и в Московской области (+12,0%). Всего же более чем на 10% оборот розничной торговли увеличился в 13 регионах.

Падение в сфере розничной торговли произошло только в Ненецком автономном округе (-1,3%) и в Мурманской области (-0,2%).

Липецкая область в этом рейтинге расположилась на 51 месте. В 2021 году оборот розничной торговли в нашем регионе вырос на 4,8% и составил 274,6 тыс. рублей на одного жителя.