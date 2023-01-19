Липецкая область готовит к отправке очередной гуманитарный груз для липецких бойцов в зоне СВО. В основном, закупаются технические средства, которые просят сами ребята: квадрокоптеры, прицелы, тепловизоры и другое техническое оборудование.

Также в зону СВО отправят два мобильных банных комплекса. Их приобрели депутаты областного Совета также по просьбе мобилизованных ребят. Сегодня после утреннего праздничного богослужения митрополит Липецкий и Задонский Арсений освятил банные комплексы. В церемонии участвовал первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко. В ближайшее время бани будут доставлены липецким мобилизованным на специальных прицепах.

«Липчане никогда не оставались в стороне. С начала специальной военной операции мы помогаем нашим ребятам. Окажем всю необходимую поддержку и дальше», — сказал Александр Рябченко.

С начала проведения СВО Липецкая область на постоянной основе отправляет гуманитарную помощь: продукты, медикаменты, теплые вещи, экипировку, средства связи, транспорт, специальные технические средства.