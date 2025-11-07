Липецкая область собрала второй по объёму урожай яблок за последнее десятилетие

Сбор яблок завершается в организованном секторе производства Липецкой области. Получено уже 73 тысячи тонн фруктов. По объёму это второй урожай за последнее десятилетие в регионе.

По данным областного министерства сельского хозяйства, изначально рассчитывали получить 50 тысяч тонн яблок, но в итоге урожайность садов превзошла ожидания и превысила прогнозы.

«Такой впечатляющий результат – прямое следствие планомерного развития промышленного садоводства в регионе. Наши аграрии используют современные технологии, закладывают новые интенсивные сады, строят мощные хранилища, внедряют системы точного земледелия. Это позволяет не только наращивать объёмы, но и гарантировать высокое качество липецких фруктов», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

65 тысяч тонн собранных фруктов отправили в современные хранилища, где они смогут оставаться свежими фактически до следующего урожая.