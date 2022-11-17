Результаты государственной итоговой аттестации 2022 года обсудили в управлении образования и науки Липецкой области. В совещании приняли участие руководители муниципальных органов управления образованием, ответственные специалисты за проведение итоговой аттестации, руководители школ, сотрудники Института развития образования, Центра мониторинга и оценки качества образования, Психолого- медико- педагогической комиссии.

По оценке Федеральной службы по надзору в сфере образования в 2022 году Липецкая область сохранила позиции в «зеленой зоне». Регионы оценивали по эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ГИА и качеству оценивания результатов. Особое внимание уделялось объективности результатов, открытости деятельности при проведении ГИА. Региональной командой набрано максимальное количество баллов по 10 из 12 критериев.

Кроме этого, на совещании обсуждались вопросы формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА, участия в федеральных тренировочных мероприятиях, направленных на техническую подготовку пунктов проведения экзаменов к единому государственному экзамену, создания особых условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов при проведении экзаменов, методического сопровождения ГИА.

Поставлены задачи в рамках подготовки к ГИА-2023: