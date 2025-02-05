Липецкая область остаётся лидером среди субъектов России по производству овощей в закрытых теплицах с круглогодичным циклом выращивания. Первую позицию регион сохраняет благодаря современным тепличным комплексам четвёртого и пятого поколений. В них с 1 кв. метра собирают в два раза больше продукции, чем в обычных теплицах, отметили в областном минсельхозе.

«В том числе благодаря таким технологичным тепличным комплексам с высоким объёмом производимой продукции регион остаётся в числе субъектов, обеспечивающих продовольственную безопасность нашей страны», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В Липецкой области овощи закрытого грунта растят в четырёх теплицах. В Данковском, Усманском и Хлевенском районах производят круглые крупно- и среднеплодные, сливовидные помидоры, а также томаты черри. К выращиванию овощей подключился и комплекс в Елецком районе, который раньше специализировался только на огурцах и салатах. Всего за январь собрано 14 тысяч тонн продукции: 8,3 тысячи тонн томатов, 5,4 тысячи тонн огурцов и 250 тонн салатов.