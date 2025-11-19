Липецкая область создает Центр в сфере беспилотных авиационных систем

Липецкая область активно включилась в подготовку специалистов для технологического суверенитета страны, присоединившись в 2025 году к всероссийскому проекту «Кадры для цифровой промышленности» в треке «Кибердром.Профессионал». В целях комплексного развития этого направления в регионе Министерством инвестиций, промышленности и науки Липецкой области создается Центр компетенций в сфере беспилотных авиационных систем (БАС).

Федеральный проект, инициатором которого выступает Минпромторг России, нацелен на формирование кадрового резерва для цифровой промышленности. Его ключевой формат – соревнования «Кибердром», в рамках которых участники разрабатывают законченные проектно-конструкторские решения. Экспертную поддержку оказывает Университет 2035, отвечая за методологическое и технологическое сопровождение, предоставление образовательных ресурсов и разработку программ обучения.

По результатам входного тестирования в регионе были сформированы две команды: «КиберЛипецк» и «Железные соколы». В каждую вошло по 9 человек, отобранных на базе промышленных предприятий-производителей беспилотных летательных аппаратов. В состав команд вошли школьники детского технопарка «Кванториум», студенты военно-учебного центра Липецкого государственного технического университета и молодые специалисты региональных предприятий в возрасте от 14 до 27 лет.

Образовательный модуль для участников стартовал в октябре 2025 года, а с 1 по 17 ноября они успешно сдали квалификационный экзамен. Он состоял из четырех этапов: онлайн-аттестация, выполнение практического задания, тестирование и проверка навыков в компьютерном симуляторе. Участники, успешно завершившие обучение, получат свидетельства об освоении профессии «Оператор беспилотных авиационных систем».

«Участие региона в треке «Кибердром.Профессионал» способствует развитию кадрового потенциала в сфере цифровых технологий, стимулирует интерес молодежи к инженерным и IT-специальностям и укрепляет позиции Липецкой области как региона, активно внедряющего инновации», – отметили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Липецкой области.

По результатам экзамена будет сформирован итоговый состав команд, которые представят Липецкую область на всероссийских этапах «Зарница» (проверка навыков кибербезопасности и алгоритмического мышления) и «Авиационная работа» (применение БАС, программирование полетов и анализ данных).

Для обеспечения проекта современной материально-технической базой промышленные предприятия региона закупили необходимую технику: дроны, очки, зарядные устройства и пульты управления.

Важным шагом в системном развитии отрасли станет создание в Липецкой области Центра компетенций в сфере беспилотных систем. В его задачи будет входить разработка сценариев применения БАС в регионе, организация «единого окна» для получения разрешений на полеты, работа с эксплуатантами и операторами, а также развитие производства и технологических решений в сфере беспилотной авиации.

«Липецкая область делает серьезную ставку на инновации, и подготовка кадров для цифровой промышленности – наш приоритет. «Кибердром» – это отличный старт для молодежи и важный вклад в технологическую независимость России. Мы со своей стороны обеспечим проекту всестороннюю поддержку, включая создание необходимой инфраструктуры», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.